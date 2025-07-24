Также на базе атомной электростанции и УрФУ планируют создать международный центр подготовки специалистов для быстрых реакторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Белоярская АЭС в Свердловской области сможет готовить специалистов для работы с реакторами типа БН "Быстрый нейтрон" для работы на АЭС в Китае. Такое мнение высказал на стенде ТАСС на "Иннопроме" директор станции Юрий Носов.

Ранее сообщалось, что на базе Белоярской АЭС и УрФУ планируют создать международный центр подготовки специалистов для быстрых реакторов.

"Если на сегодняшний день ориентироваться, то [подготовка специалистов в создаваемом АЭС и УрФУ центре] - это прежде всего, наверное, для китайских коллег, потому что другие страны пока не имеют необходимых компетенций и, наверное, что более важно, не имеют ресурсов для того, чтобы эксплуатировать быстрые реакторы", - отметил он, отвечая на вопрос о том, специалистов для каких АЭС сможет готовить новый центр.

Носов добавил, что реакторы типа БН - дорогой инвестиционный проект, который включает в себя дорогое оборудование. "Страна должна иметь достаточно ресурсов, чтобы развивать и безопасно эксплуатировать быстрый реактор", - добавил он.

Также планировалось, что АЭС и УрФУ займутся разработкой технологий вывода из эксплуатации реакторов АМБ. "Если говорить конкретно про обращение с радиоактивными отходами (РАО), то есть различные методы, способы, как безопасно утилизировать, хранить накопленные РАО. Задача такая есть, <…> кафедра [в УрФУ] занимается разными способами, и рассчитываем, что в рамках этих контактов заключим договоры на совместную работу", - сказал он.

Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова расположена в Свердловской области в 3,5 км от города Заречный и 45 км от Екатеринбурга. Станция сооружена в три очереди: первая очередь - энергоблоки №1 и №2 с реактором АМБ, вторая очередь - энергоблок №3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600, третья очередь - энергоблок №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800. БН-600 и БН-800 - крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.