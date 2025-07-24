Сроки написания и выхода книги будут зависеть от состояния здоровья бывшего президента США, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Джо Байден продал за $10 млн права на публикацию своих мемуаров издательству Hachette Book Group, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, интересы Байдена при заключении сделки представляло агентство талантов Creative Artists Agency. Сроки написания и выхода книги будут зависеть от самочувствия и состояния здоровья 82-летнего экс-главы американской администрации, у которого ранее в этом году диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Как отмечает издание, права на мемуары 42-го президента США Билла Клинтона были проданы за $15 млн. 44-й американский лидер Барак Обама и его супруга Мишель заключили сделку с издательским домом Penguin Random House, который приобрел права на публикацию их мемуаров за $60 млн.

У Байдена в 2017 году уже выходила книга мемуаров под названием "Обещай мне, папа", она описывала историю взаимоотношений политика со своим сыном Бо Байденом, который умер от рака в 2015 году.