Доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС отметил, что, по его мнению, серьезно пострадала капитальная часть шлюза, обеспечивающая возможность менять в нем уровень воды при прохождении судов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Устранение аварии на Городецком гидроузле предположительно займет больше недели, так как, вероятнее всего, для устранения поломки необходимо будет вести работы под водой. Об этом ТАСС сообщил кандидат географических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Игорь Голубченко.

Утром 22 июля на Городецком гидроузле во время строительных работ обрушилась часть камеры шлюза №15А, что привело к ее затоплению. Судоходство на этом участке временно приостановили.

"На устранение поломок понадобится, скорее всего, не один день. Может, даже не одна неделя. Зависит от масштаба повреждений капитальных конструкций, сейчас их изучением занимаются специалисты. Ремонтные работы, возможно, придется вести под водой - это тоже усложняет процесс", - сказал он.

Голубченко отметил, что, по его мнению, серьезно пострадала капитальная часть шлюза, обеспечивающая возможность менять в нем уровень воды при прохождении судов. По его словам, без полного восстановления работа шлюза невозможна, в связи с чем судоходство по Волге прервано на все время ремонта.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Ширина шлюза составляет порядка 30 м, часть оголовка над водой выступает на 2 м, ее демонтируют. Судоходство временно приостановили. На место происшествия направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". При министерстве создан оперативный штаб для координации работ на гидроузле.