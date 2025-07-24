Энергоблок с реактором БН-800 задействуют в подготовке кадров для нового БН-1200м

По словам директора Белоярской АЭС Юрия Носова, будет подготовлен "масштабный тренажер", который позволит специалистам обрести все навыки управления основным оборудованием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Четвертый энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС будет задействован для подготовки кадров для нового реактора БН-1200м, строительство которого начнется в ближайшее время. Об этом сообщил на стенде ТАСС на Иннопроме директор станции Юрий Носов.

"Конечно, планируем, готовить [специалистов для БН-1200м] на блоке номер 4. Четвертый энергоблок - это уже полностью современный объект, все построено на цифровых моделях. необходимый опыт работы, в том числе опыт управления, где управляется уже не ключами, а мышками", - сказал Носов.

Набор сотрудников для работы с реактором БН-1200М планируют начать через 1,5-2 года. По словам Носова, будет подготовлен "масштабный тренажер", который позволит специалистам обрести все навыки управления основным оборудованием. А на этапе проведения пусконаладочных работ они наберутся недостающих компетенций.

Энергоблок с реактором БН-1200 планируется строить в качестве блока №5 Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока №5 Белоярской АЭС к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.