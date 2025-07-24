Площадка собрала журналистов, блогеров, экспертов и представителей власти

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Работа Дальневосточного медиасаммита стартовала на Камчатке с участием порядка 700 человек. Площадка собрала журналистов, блогеров, экспертов и представителей власти, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Двухдневный форум собрал журналистов, блогеров, экспертов и представителей власти для обсуждения актуальных вопросов развития медиа и регионов Дальнего Востока - всего порядка 700 человек. Миссия форума - расширение взаимодействия между медиасообществом, органами власти и бизнесом для совместного поиска решений актуальных вопросов развития регионов Дальнего Востока", - сказали организаторы форума.

Одной из ключевых тем обсуждения на форума станет "информационный фронт" и работа по транслированию в СМИ традиционных патриотических ценностей. Организаторы форума - Приморское отделение Союза журналистов России и НКО "Фонд развития социальных инициатив" при поддержке правительства Камчатского края и сети информационных агентств PrimaMedia.

Дальневосточный медиасаммит проводится с 2014 года и за это время превратился в ключевое событие для медиасообщества макрорегиона. Камчатка форум принимает впервые.