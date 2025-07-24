10 домов были полностью разрушены, еще 127 требуют капитального ремонта, сообщили в региональном правительстве

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. заявлений подано в Якутии от пострадавших в результате паводка, произошедшего на северо-востоке республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На сегодня уже принято 999 заявлений: 736 - на единовременную помощь и 263 - на возмещение утраченного имущества. Каждое обращение рассматривается в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате паводка полностью разрушено 10 домов, еще 127 требуют капитального ремонта. Пострадала инфраструктура - повреждены фельдшерский пункт, системы теплоснабжения, дороги и мосты. Повреждены 53 хозяйственные постройки, погибло семь голов скота.

"Наша задача - не только выплатить компенсации, но и оперативно восстановить жилье, дороги и инфраструктуру. В пострадавшие районы уже направлены первые строительные бригады, всего едут 162 человека, они полностью обеспечены необходимыми инструментами и материалами. Также в ближайшие дни начнется доставка строительных материалов для ремонта домов", - отметил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

Обильные осадки, прошедшие в начале июля на северо-востоке Якутии, вызвали подъем уровня воды в реках. Подтопленными на прошлой неделе оказались населенные пункты трех районов - Оймяконского, Момского и Абыйского.