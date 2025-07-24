Москва поможет восстановить разрушенную Донецкую фильтровальную станцию

Заместитель генерального директора компании "Вода Донбасса" Сергей Мокрый добавил, что в дальнейшем столица подготовит проект по восстановлению объекта водоснабжения

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Донецкая фильтровальная станция в ДНР будет восстановлена по линии шефской помощи, сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании "Вода Донбасса" Сергей Мокрый.

"Донецкая фильтровальная станция на сегодня имеет очень значительные повреждения, также там полностью отсутствует электроснабжение. Но шеф-регион Москва взял ее в работу, на сегодня там начаты работы по ее расчистке", - сказал Мокрый.

Он добавил, что в дальнейшем столица подготовит проект по восстановлению объекта водоснабжения. "Станция нам нужна, без нее мы не обойдемся", - заключил собеседник агентства.

Донецкая фильтровальная станция находится севернее Донецка. Выведена из строя в результате обстрелов в 2022 г. В марте прошлого года советник глава ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале разминирования станции.