Злоумышленники, якобы представляющие учебные заведения, под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мошенники в период приемной кампании стали выманивать у абитуриентов и студентов деньги и персональные данные, представляясь сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества, направленного на абитуриентов и студентов. Злоумышленники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные", - сообщила она.

В качестве примера Волк привела звонок молодому человеку неизвестного, представившегося сотрудником учебного заведения и сообщившего, что для подтверждения полученного им ранее диплома об окончании вуза необходимо назвать код из смс-сообщения. "После этого поступил звонок якобы от сотрудника Банка России, который сообщил о взломе аккаунта на портале "Госуслуг" и убедил перевести деньги на "безопасный счет", - сообщила она.

Представитель МВД также привела еще один пример. "Девушке позвонил по телефону неизвестный, представился администратором из колледжа и спросил, будет ли она поступать в учебное заведение. Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо указать код из смс-сообщения", - сообщила Волк. Девушка продиктовала код, и после этого ей позвонили и сказали, что мошенники получили доступ к ее банковской карте и кабинету на портале "Госуслуги" ее родителей, в связи с чем необходимо перевести все имеющиеся денежные средства на "безопасный счет".

Кроме того, по словам Волк, в ходе разговора с гражданами злоумышленники могут попросить установить на телефон вредоносную программу или угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ. "Настоятельно рекомендуем гражданам скептически относиться к звонкам, поступающим от лиц, которые представляются сотрудниками высших учебных заведений, полиции, банков, операторов сотовой связи, поликлиники, пенсионного фонда и других служб", - подытожила представитель МВД.