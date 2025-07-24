Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды и восстанавливают энергоинфраструктуру, сообщили в администрации города

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Водоснабжение в Волжском Волгоградской области после штормового ветра полностью восстановлено, сообщила администрация города в Telegram-канале.

"Благодаря оперативной работе аварийных бригад водоснабжение полностью восстановлено. Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды и восстанавливают энергоинфраструктуру. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе городской администрации сообщали, что в связи с обрывом кабельной линии ЛЭС (локальные электрические сети) произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений, подача питьевого водоснабжения поселка Краснооктябрьский была прекращена, возникла вероятность снижения подачи холодного водоснабжения на все части города.