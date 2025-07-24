Причиной инициативы стали жалобы граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли в жилой застройке

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дарксторы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) могут запретить размещать на первых этажах жилых домов. С такой инициативой выступил сенатор Олег Голов, направив письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает газета "Известия".

Согласно письму, оказавшемуся в распоряжении издания, причиной законодательной инициативы стали многочисленные жалобы граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли в жилой застройке.

По мнению Голова, правовой вакуум, в частности отсутствие юридического определения понятия "даркстор", позволяет компаниям обходить санитарные и жилищные нормы, что системно нарушает права граждан.

Сенатор отметил, что в старых районах с плотной застройкой ситуация особенно остра: грузовой транспорт блокирует подъезды и мешает движению пешеходов, а шум и загазованность ухудшают условия проживания.

В связи с этим предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ и ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", закрепив запрет на размещение дарксторов и ПВЗ в многоквартирных жилых домах и создав специальные требования к размещению объектов дистанционной торговли, предусматривая их удаленность от жилых и санитарно-защищенных зон. Также предполагается усиление административной ответственности за нарушение тишины и правил погрузки.

"Важно, чтобы при разработке нормативной базы были учтены интересы всех сторон и предусмотрен переходный период, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без существенных потерь", - подчеркнул Голов газете.