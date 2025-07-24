Перегон устроили впервые за последние 37 лет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственное предприятие "Имени первого ревкома Чукотки" обновило поголовье домашних северных оленей. Впервые за последние 37 лет организован перегон более 860 голов племенного молодняка по всем канонам традиций коренных народов, сообщается на сайте краевого правительства.

"Перегон проходил в течение двух недель. Семь человек - опытные оленеводы, ветеринарные специалисты, механизаторы - под руководством опытнейшего оленевода перегнали оленей с соблюдением традиций и обычаев коренных малочисленных народов Чукотки. Перегон осуществляли пешим ходом и прошли более 200 километров, при этом в день перегон не превышал 10 километров. В сопровождении использовалась высокопроходимая техника для перевозки необходимых грузов и, главное, опыт и знания людей, которые будут передаваться последующим поколениям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поголовье пополнилось на 860 голов. Все олени благополучно дошли до мест выпаса в оленеводческую бригаду предприятия, прошли адаптацию и уже этой осенью будут участвовать в гоне.

Разведением домашних северных оленей на Чукотке занимаются более десяти муниципальных оленеводческих предприятий и два крестьянских (фермерских) хозяйства. В работах заняты порядка 600 оленеводов. За последние 15 лет поголовье северных оленей в хозяйствах сократилось почти вдвое, в том числе из-за нападения на стада полярных волков.