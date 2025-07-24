Пассажиропоток ЦППК за первые 6 месяцев 2025 года вырос почти до 300 млн

Рекордным месяцем по объему перевозок был апрель, когда пригородными поездами ЦППК воспользовались 53,1 млн пассажиров, отметили в пресс-службе компании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с января по июнь 2025 года перевезла 299 млн пассажиров. Это на 7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ЦППК подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2025 года. С января по июнь компания перевезла 299 млн пассажиров, что на 7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал сотрудник пресс-службы.

Отмечается, что наиболее востребованным направлением стало Ярославское - с начала года по нему проехало 50,7 млн пассажиров. "Лидером по темпам роста стало Киевское направление, где число поездок увеличилось на 18,3% по сравнению с прошлым годом", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что рекордным месяцем по объему перевозок был апрель, когда пригородными поездами ЦППК воспользовались 53,1 млн пассажиров. "Для сравнения: в первом полугодии 2024 года наибольший пассажиропоток за месяц был зафиксирован в мае и составил 51,7 млн человек", - заключили в пресс-службе.