Президент РФ отметил большой вклад узбекистанского коллеги в укрепление отношений Москвы и Ташкента

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его большой вклад в укрепление отношений Москвы и Ташкента. Послание главы российского государства опубликовано на сайте Кремля.

"Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, - отметил Путин. - И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности".

Путин отметил высокий авторитет Мирзиёева среди соотечественников и за рубежом. "Под вашим руководством Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах", - указал президент РФ.

"От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил Путин.