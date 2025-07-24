В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отметили, что почти 80% посетителей центров - женщины в возрасте от 18 до 59 лет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти 60 тыс. раз обратились москвичи в Центры ментального здоровья за шесть месяцев 2025 года. Это на треть превысило показатель за 2024 год, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Только за первое полугодие 2025 года в центрах провели около 60 тыс. индивидуальных консультаций - почти на треть больше, чем за весь прошлый год. Жители столицы активно пользуются и современными технологиями центров: почти 30 тыс. раз они прошли процедуры с применением методов инструментальной терапии, технологий виртуальной реальности, биологической обратной связи и многого другого", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что почти 80% посетителей центров - женщины в возрасте от 18 до 59 лет.

Самыми востребованными методами инструментальной терапии стали технологии виртуальной реальности и терапия с применением биологической обратной связи. В пресс-службе добавили, что в центрах ментального здоровья также можно посетить групповые занятия и тренинги, на которых специалисты обучают всех желающих навыкам адаптивного мышления и проводят информационно-просветительские занятия.

Власти Москвы в 2024 году модернизировали оказание психологической помощи жителям за счет создания в городе центров ментального здоровья. В учреждениях работают специалисты московского департамента здравоохранения - врачи-психотерапевты, медицинские психологи, а также психологи городского департамента труда и социальной защиты населения.