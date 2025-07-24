Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что прилегающая территория была благоустроена и озеленена

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Модернизацию детской поликлиники №122, расположенной в Восточном Измайлове, полностью завершили в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Полностью завершена модернизация детской поликлиники №122. После реконструкции открылось ее головное здание в Восточном Измайлове", - написал Собянин.

По его словам, в здании создали современные и удобные пространства для маленьких пациентов и их родителей, в зонах ожидания - экраны электронной очереди и игровые уголки. В поликлинику закупили современное оборудование для диагностики, интегрированное в единую сеть: УЗИ-аппараты, мониторы сердечно-сосудистой системы, офтальмологическое и ЛОР-оборудование. Также для удобства посетителей самые востребованные кабинеты были размещены на нижних этажах, на втором этаже принимают педиатры, на третьем - узкие специалисты.

Мэр добавил, что прилегающая территория была благоустроена и озеленена. Специалисты заменили ограждение, установили новые фонари с энергосберегающими светильниками и организовали игровую зону для детей.

"Мы понимаем, насколько семьям с детьми важно, чтобы посещение врачей проходило в максимально комфортных условиях. Для этого делаем все возможное", - заключил Собянин.