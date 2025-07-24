Президент пожелал им новых ярких достижений и всего самого доброго

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил синхронистов Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в соревнованиях по синхронному плаванию смешанных дуэтов, отметив блестящее выступление пары.

"Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В заключение президент пожелал пловцам новых ярких достижений и всего самого доброго.

Мальцев и Гурбанбердиева набрали 233,2100 балла. Для Мальцева это третья золотая медаль на проходящем чемпионате мира, ранее он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях.

В новость внесена правка (10:13 мск) - передается с уточнением в заголовке и лиде, верно - синхронистов.