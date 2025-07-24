Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что все популярнее становится культура корпоративного донорства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. раз москвичи сдали кровь через Центр крови имени О. К. Гаврилова за шесть месяцев 2025 года. В Москве наблюдается тренд на донорство, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Динамичное развитие донорского движения в городе происходит во многом благодаря эффективной работе Центра крови имени О.К. Гаврилова. Только с начала 2025 года там провели более 200 выездных акций и почти 13 тыс. донаций. Это позволило собрать и направить в столичные медорганизации почти 6 тысяч литров крови", - рассказала Ракова.

По ее словам, в Москве все популярнее становится культура корпоративного донорства. Кроме того, город развивает сотрудничество с крупными предприятиями, корпорациями и учебными заведениями, в числе которых университеты им. Н. И. Пирогова и им. Н. Э. Баумана, Российский университет медицины и многие другие.

Заммэра напомнила, что москвичи могут сдать кровь на учебе или работе благодаря выездным бригадам.

В Москве стать донорами крови могут все желающие в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний. Для этого можно прийти в Центр крови им. О.К. Гаврилова или в любой из 10 стационаров, где действуют отделения переливания крови.