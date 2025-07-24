Пол и вес животного пока не установили

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны родился в Московском зоопарке. Состояние животного стабильное, сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Сейчас мы наблюдаем классическое поведение боливийских ночных обезьян: первую неделю новорожденного вынашивает исключительно мать, а затем малыш переходит к отцу, который берет на себя основную часть ухода. Подобная модель родительства встречается крайне редко среди приматов и делает этот вид особенно интересным для научных наблюдений. Состояние детеныша стабильное, развитие соответствует возрастным нормам", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что в настоящее время пол и вес обезьяны не установлены, поскольку детеныш постоянно находится при родителях и еще не начал отходить от них. Родители держатся частично обособленно от остальной группы и тщательно наблюдают за детенышем.

Посетители зоопарка уже могут увидеть детеныша на экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов" каждый день с 13:00.

Боливийские ночные обезьяны - редкий вид приматов, обитающий в тропических лесах Южной Америки. Животные данного вида ведут ночной образ жизни и отличаются устойчивыми семейными связями: пары формируются на всю жизнь, а забота о потомстве всегда совместная.