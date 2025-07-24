Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что глава российского внешнеполитического ведомства выступит перед молодыми участниками смены единства и расскажет о приоритетах внешней политики РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 28 июля. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"28 июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в работе 11-го Всероссийского молодежно-образовательного форума "Территория смыслов". Он ежегодно проходит и в эти дни проходит так же на базе мастерской управления "Сенеж", это Солнечногорск, Московская область", - сообщила дипломат.

Захарова указала, что глава российского внешнеполитического ведомства выступит перед молодыми участниками смены единства и расскажет о приоритетах внешней политики РФ и текущей ситуации в мире, а также ответит на их вопросы.