В Москве в августе откроют более 220 точек продажи арбузов и дынь

В столицу их привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 220 бахчевых развалов готовят к открытию в столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Организованные городом торговые места арбузами и дынями ежегодно открываются 3 августа.

"Бахчевые развалы в столице будут работать до 1 октября. В этом году в столице предусмотрено к размещению более 220 бахчевых развалов. В столицу дыни и арбузы привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что реализация продукции в бахчевых развалах осуществляется предпринимателями, которые получают места для торговли на открытых аукционах. "Цены на продукцию предприниматели устанавливают самостоятельно. Город обеспечивает бизнес инфраструктурой для реализации продукции. Приобрести продукцию можно только офлайн", - добавили в пресс-службе.

Информация об адресах размещения бахчевых развалов находится в открытом доступе на портале открытых данных правительства Москвы. "Бахчевые развалы в столице - это нестационарные торговые объекты двух видов. Первый вид - временный торговый объект при действующем стационарном магазине, второй вид - отдельно стоящий нестационарный торговый объект. Бахчевые развалы второго вида имеют одинаковое узнаваемое оформление в едином стиле", - заключили в департаменте.