В 2025 году Международная олимпиада объединила более 400 участников из 87 стран мира

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали пять медалей 55-й Международной олимпиады по физике (International Physics Olympiad, IPhO) в Париже. Из них три золотые и две серебряные, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Международная олимпиада по физике (IPhO) - ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году состязание объединило более 400 участников из 87 стран мира.

"В г. Париже (Франция) завершилась 55-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO). На престижном интеллектуальном турнире пять российских школьников стали обладателями трех золотых и двух серебряных медалей", - говорится в сообщении.

Согласно информации аппарата Чернышенко, золотых медалей удостоены Михаил Аронов (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область), Григорий Гречкин (Школа Центра педагогического мастерства, г. Москва) и Иван Лукин (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область). Серебряными медалистами стали Егор Кривощеков (Лицей № 124, Алтайский край) и Павел Руковчук (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область). Все они - победители всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебного года и медалисты Азиатской олимпиады по физике 2025 года.

"По поручению президента Владимира Путина мы создаем все условия для раскрытия талантов детей и молодежи, и вновь наши школьники доказали, что россияне - лучшие! На Международной физической олимпиаде в Париже команда из России завоевала медали, и большая часть из них - высшего достоинства. В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах. Это достойный результат не только упорства и труда самих школьников, но и системной работы педагогов. Уверен, эти достижения станут отличной мотивацией для новых побед", - привели в сообщении слова вице-премьера.

Российские старшеклассники прошли подготовку к IPhO на площадке Московского физико-технического института (МФТИ) под руководством тренера сборной России по физике Виталия Шевченко, директора по довузовской подготовке МФТИ. Возглавил сборную команду в Париже доцент кафедры общей физики Московского физико-технического института Михаил Осин.