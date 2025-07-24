Константин и Яна учатся в Крымском медицинском институте имени С. И. Георгиевского

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Первая студенческая семья в Крыму получила новую региональную меру поддержки - выплату в 1 млн рублей при рождении ребенка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Рад вручить студенческой семье Орловых, Константину Евгеньевичу и Яне Константиновне, сертификат на студенческий капитал в размере 1 миллиона рублей. Это первая крымская семья, которая получила данную меру поддержки, действующую в нашей республике с начала текущего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Константин и Яна учатся в Крымском медицинском институте имени С. И. Георгиевского. 17 февраля 2025 года у Орловых родился сын Миша.

Региональный студенческий капитал для молодых семей ввели в Крыму в 2025 году. Он предусматривает 1 млн рублей за рождение каждого ребенка. При этом не учитываются критерии нуждаемости, наличие имущества и доходы семьи. Получить поддержку могут студенты очной формы обучения. Средства предусмотрены на покупку жилья в Крыму, оплату кредитов и займов.