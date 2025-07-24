ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр

Потенциальные нововведения предполагают обязательную маркировку видеоигр, информирующую пользователей об элементах жестокости, насилия, нецензурной брани и другого деструктивного контента

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Законопроект о регулировании рынка видеоигр может войти в повестку Госдумы в осеннюю сессию. Об этом на пресс-конференции заявил председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

Депутат напомнил, что рамочный документ о регулировании указанного рынка в палату парламента ранее внес первый зампред профильного комитета Госдумы Антон Горелкин.

"Сейчас мы ждем официального отзыва правительства на законопроект. Думаю, что в сентябре-октябре он уже попадет в повестку, будет рассмотрен в первом чтении. И в процедуре подготовки ко второму [чтению], как это у нас вводится, конечно, будем уже его донастраивать, со всеми там советоваться и, надеюсь, выйдем на какой-то качественный документ, который будет не мешать развиваться отрасли видеоигр, а, наоборот, помогать ее развивать, потому что это очень перспективный рынок и вообще очень перспективная сфера", - сказал Боярский.

Глава думского комитета также указал, что после внесения законопроекта на площадке Госдумы проводилось "большое открытое слушание с представителями индустрии". "Был открытый микрофон - все высказали там свои предложения, опасения", - подчеркнул парламентарий.

Документ был внесен в палату парламента в декабре 2024 года. Он предполагает введение обязательной маркировки видеоигр, информирующей пользователей о присутствии в них элементов жестокости, насилия, нецензурной брани и другого деструктивного контента.

Согласно законопроекту, в отношении распространителей видеоигр предлагается ввести ряд требований, в том числе по исключению доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, а также по обязательному информированию пользователей об особенностях содержания видеоигры при помощи присвоенной ей специальной категории и нанесения соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении ее распространения.