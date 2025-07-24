Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ в отношении участниц группы Pussy Riot. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участниц музыкальной группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Они заочно обвиняются по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий, содержащие заведомо ложную информацию "об использовании Вооруженных сил РФ для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции". Эти материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.

Кроме того, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.

Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.