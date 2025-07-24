На Гоголевском бульваре открылась выставка об истории защиты суверенитета

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уличная фотовыставка "Защита суверенитета Российского государства. История и современность", подготовленная Российским военно-историческим обществом (РВИО), открылась на Гоголевском бульваре в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшняя выставка - это часть рассказа о том, как мы крепили свой суверенитет и до сегодняшнего дня это делаем. В представленных материалах рассказ начинается с XVI века. Формы (исторического давления на Россию - прим. ТАСС) разные - мягкая сила, смута, побуждение внутреннего сопротивления властям - а смысл-то один: борьба за наши территории, за стабильность государства. Не дает оно нашим противникам покоя, им очень печально от того, что одна шестая часть суши является суверенной, сама определяет свою жизнь, свои ценности, свои задачи развития", - сказал на открытии фотовыставки заместитель начальника управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Он поблагодарил Министерство юстиции РФ за предоставление для выставки уникальных документов и мэрию Москвы - за обеспечение площадки.

По его словам, современные атаки на суверенитет России проходят "по линии исторической памяти". "Историческую память пытаются вытравить. К чему это приводит, мы видим благодаря сегодняшним событиям на Украине. <...> Зачем нужно было взорвать памятник на Саур-Могиле, где 23 тыс. бойцов Красной армии полегли за ее взятие в 1943 году? Зачем нужно было прямой наводкой стрелять по памятнику Архипа Ивановича Куинджи, грека, уроженца Мариуполя, который чем-то не угодил новым властям? Это вещи одного порядка - это стирание памяти", - добавил заместитель председателя РВИО.

Овсиенко отметил, что несмотря на все атаки, Россия сохраняет свою историю и суверенитет. "Народ понял и поддержал инициативу суверенности нашей страны, и сегодня мы с гордостью изучаем свою историю, тысячелетнюю историю Отечества", - заключил он.