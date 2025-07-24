Жители смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бесплатный онкоскрининг проведут для жителей Подмосковья 26 июля. Все желающие старше 18 лет могут прийти в удобный Центр амбулаторной онкологической помощи, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Для своевременного выявления онкологических заболеваний важно регулярно проходить диагностику. Это позволит вовремя выявить болезнь и оперативно начать лечение. В ближайшую субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в любом из 25 Центров амбулаторной онкологической помощи. Мы проводим такие Дни открытых дверей ежемесячно, и с начала года возможностью проверить свое здоровье воспользовались более 6 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что жители смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. Женщинам будет доступна консультация врача-онколога, маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты.

В министерстве подчеркнули, что мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом. Для удобства рекомендуется заранее записать в удобный для себя Центр амбулаторной онкологической помощи.