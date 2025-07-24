Сотрудники Роспотребнадзора выявили в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических правил

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Суд до конца лета приостановил работу детского лагеря "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области, где произошло массовое отравление. Об этом сообщила пресс-служба Пугачевского районного суда.

"Судья Пугачевского районного суда Саратовской области пришла к выводу о наличии вины МАУ Детский оздоровительный лагерь "Орленок" в совершении инкриминируемого ему правонарушения, в связи с этим в качестве наказания приостановила деятельность МАУ ДОЛ "Орленок" до 31 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Ранее сообщалось о семи отравившихся детях и двух сотрудниках лагеря. Однако, по информации суда, пострадало 30 человек, в том числе 27 детей. У 10 из них подтвердилась норовирусная инфекция. В суде директор лагеря подтвердил наличие нарушений в лагере и признал вину.

Случаи острой кишечной инфекции зафиксировали в лагере "Орленок" на прошлой неделе. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. Сейчас всех госпитализированных выписали из больницы, их состояние удовлетворительное.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, с начала летней оздоровительной кампании в регионе зарегистрировали уже несколько случаев массового отравления отдыхающих в детских лагерях. Было принято решение организовать дополнительные проверки организации питания в учреждениях и создать специальную комиссию, которая будет курировать процесс.