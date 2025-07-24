На Херсонщине откроется площадка конкурса "Росмолодежь.Гранты"

Участники представят свои проекты социальной направленности федеральным экспертам, победители получат гранты до 1 млн рублей, сообщила координатор конкурса Олеся Хабарова

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ /Херсонская область/, 24 июля. /ТАСС/. Очная площадка всероссийского конкурса проектов "Росмолодежь.Гранты" впервые заработает в Херсонской области осенью на базе Дома молодежи в Железном Порту. Об этом сообщила ТАСС директор учреждения, координатор конкурса Олеся Хабарова.

"У молодежи Херсонской области есть уникальная возможность поучаствовать в очном конкурсе "Росмолодежь. Гранты". Уже этой осенью впервые на базе Дома молодежи состоится второй ежегодный очный конкурс. Ребята от 14 до 35 лет могут подать заявку для того, чтобы получить финансовую поддержку для своей идеи", - сказала она.

Хабарова отметила, что конкурс пройдет в несколько этапов. В финале участники представят свои проекты социальной направленности федеральным экспертам. Победители получат грантовую поддержку до 1 млн рублей.

"В прошлом году максимальная сумма была 500 тыс. рублей, в этом году ребята смогут уже претендовать на 1 млн рублей. Конечно же основное, чем мы хотели бы привлечь наших ребят, что им не нужно ехать куда-то далеко, в какие-то другие субъекты Российской Федерации, потому что конкурс состоится именно в Херсонской области", - подчеркнула директор Дома молодежи.

В сентябре 2024 года конкурс проектов "Росмолодежь.Гранты" для молодежи Херсонской области прошел в поселке Кирилловка Запорожской области в рамках образовательного форума "Молодежь двух морей". Всего в мероприятии приняли участие более 100 молодых активистов со всех муниципальных округов региона, 25 из которых представили свои проекты на конкурсе "Росмолодежь.Гранты", шесть из них получили финансовую поддержку.