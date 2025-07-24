Весь перечень отработан и в осеннюю сессию обсуждение будет продолжено, рассказала председатель СФ Валентина Матвиенко

МОСКВА, 24 июля./ТАСС/. Комитет по экономической политике Совета Федерации разработал целый массив предложений по поддержке ряда отраслей Донбасса и Новороссии. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе "Открытого диалога" с Максимом Решетниковым в июне комитету по экономической политике председателем СФ было дано поручение подготовить предложения по поддержке и помощи в развитии Донбассу и Новороссии.

"Прежде всего я хочу сказать, что у нас жесткий контроль за выполнением поручений. Просто так ничего не проскочит, - отметила она. - И, в частности, комитет по экономической политике очень эффективно и результативно работает. Они, безусловно, эту работу уже начали (по подготовке предложений поддержки Донбасса и Новороссии). Наработан целый массив предложений и по поддержке отдельных отраслей, скажем, угольной или угольного машиностроения в новых регионах, свободные экономические зоны, и так далее".

Матвиенко указала, что весь перечень отработан и в осеннюю сессию обсуждение будет продолжено.

"В целом хочу сказать, что новые воссоединенные территории для Совета Федерации, как для палаты регионов, имеют самоценность. Мы отдельно ими занимаемся. Мы прекрасно понимаем экономический потенциал этих регионов, возможности, необходимость восстановления сельскохозяйственного и экономического потенциала. И это понимает министерство экономического развития", - добавила Матвиенко. Она также подчеркнула, что профильный комитет работает в контакте с Минэкономразвития.