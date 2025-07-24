В Кабардино-Балкарии к 2026 году введут три крупных дорожных объекта федерального уровня

В их числе путепровод над трассой и дорогу к соседней республике

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Три крупных дорожных объекта федерального значения, в том числе путепровод над трассой и дорогу к соседней республике, капитально отремонтируют в Кабардино-Балкарии (КБР) к 2026 году, об этом сообщил глава КБР Казбек Коков.

"До конца текущего года на трассе "Р-217 Кавказ" планируется ввести мост через Сухой лог в районе селения Куба-Таба и путепровод над федеральной дорогой Прохладный - Баксан - Эльбрус. А до 2027 года будет капитально отремонтирован мост через реку Урух в Лескенском районе", - пояснил Коков по итогам встречи с начальником Упрдор "Кавказ" Александром Лукашуком.

Руководитель региона напомнил, что сейчас ведется капремонт 15-километрового отрезка Аргудан - граница с Северной Осетией. Проезжую часть расширяют с двух до четырех полос движения. Ввод объекта в строй планируется в 2026 году.