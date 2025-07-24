Что такое ОРВИ и ОРЗ
ОРЗ (острое респираторное заболевание) — это общее название для всех инфекционных заболеваний дыхательных путей, которые протекают с воспалением слизистых оболочек носа, горла, бронхов и легких. Этот термин объединяет болезни вирусной, бактериальной и даже грибковой природы.
ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это подгруппа ОРЗ, в которую входят только вирусные инфекции. К ним относятся грипп, парагрипп, аденовирусные и риновирусные инфекции, коронавирусы и другие заболевания, вызванные вирусами.
Таким образом, ОРВИ — это частный случай ОРЗ, но не наоборот. Бактериальные и грибковые инфекции тоже относятся к ОРЗ, но не являются ОРВИ.
Сегодня в медицине все чаще применяется более общий и современный термин для обозначения простудных заболеваний — ОРИ (острые респираторные инфекции). ОРЗ считают устаревшим обозначением группы заболеваний, сопровождающихся симптомами, характерными для простуды, и постепенно заменяют на ОРИ. Острые респираторные инфекции могут проявляться в различных формах, таких как ринит, фарингит, ларингит, тонзиллит, бронхит, бронхиолит и назофарингит.
Причины и возбудители заболеваний
ОРВИ вызываются исключительно вирусами. Их насчитывается более 200 видов, но основные группы таковы:
- грипп — наиболее тяжелая вирусная инфекция с риском осложнений;
- риновирусы — главные виновники сезонных простуд;
- аденовирусы — часто вызывают не только насморк и кашель, но и воспаление глаз;
- коронавирусы — до 2019 года рассматривались как легкие простуды, но после пандемии COVID-19 ситуация изменилась.
ОРЗ могут быть вызваны не только вирусами, но и бактериями. Чаще всего речь идет о следующих микроорганизмах:
- стрептококки — вызывают ангину, скарлатину, фарингит, бронхит;
- пневмококки — основная причина пневмонии и отита;
- стафилококки — провоцируют осложнения в дыхательной системе.
Вирусные инфекции ослабляют иммунитет, создавая условия для размножения болезнетворных бактерий. Так, обычный грипп (ОРВИ) может привести к пневмонии, вызванной пневмококком (бактериальное ОРЗ).
Симптомы и различия
Хотя ОРЗ и ОРВИ имеют схожие проявления, есть несколько признаков, которые помогают различить вирусное и бактериальное происхождение болезни.
Общие симптомы для всех респираторных инфекций:
- насморк или заложенность носа;
- кашель (сухой или влажный);
- боль или першение в горле;
- головная боль и слабость;
- повышение температуры;
- озноб, ломота в теле.
Отличительные признаки ОРВИ:
- Резкое начало болезни. Симптомы появляются быстро, буквально в течение нескольких часов.
- Высокая температура (38–39 °C). При гриппе может подниматься до 40 °C.
- Выраженная интоксикация: головная боль, сильная слабость, ломота в мышцах.
- Прозрачные выделения из носа и обильное слезотечение.
- Сухой, надсадный кашель, который со временем становится влажным.
Отличительные признаки бактериального ОРЗ:
Болезнь развивается медленно: сначала появляется легкое недомогание, затем нарастают симптомы.
- Температура умеренная (37,5–38 °C) или повышается позже.
- Выделения из носа и мокрота при кашле имеют желто-зеленый оттенок.
- Боли в горле сильные, могут сопровождаться налетами (при ангине).
- Продолжительное течение: без лечения симптомы сохраняются дольше 7–10 дней.
Вирусные инфекции часто проходят сами, без специфического лечения, тогда как бактериальные требуют назначения антибиотиков.
Как врач определяет — ОРВИ или бактериальное ОРЗ?
Врач ставит диагноз на основе осмотра, но иногда могут потребоваться и дополнительные исследования:
- Общий анализ крови. Если лейкоциты повышены, а СОЭ значительно увеличена — вероятнее всего, речь идет о бактериальной инфекции. Если же преобладают лимфоциты — болезнь вирусная.
- Мазок из горла. Помогает выявить возбудителя, особенно при подозрении на стрептококковую ангину.
- ПЦР-тест. Используется для точного определения вируса (при подозрении на грипп или коронавирус).
- Рентген или КТ легких. Назначают при подозрении на пневмонию.
Правильная диагностика помогает избежать ненужного приема антибиотиков при вирусных инфекциях и своевременно назначить лечение при бактериальных осложнениях.
Симптомы ОРЗ и ОРВИ: ключевые различия
Суммируем различия в таблице:
Параметр
ОРВИ
ОРЗ (бактериальная инфекция)
Начало заболевания
Резкое, с выраженной слабостью, головной болью и лихорадкой
Постепенное развитие симптомов
Температура
Быстро поднимается до 38–39 °C и выше
Умеренная (37,5–38 °C), держится дольше
Насморк
Почти сразу, заложенность носа, чихание
Редко или появляется позже
Боль в горле
С первых дней, першение
Усиливается, особенно при ангине
Кашель
Сухой, переходит во влажный
Влажный, с обильной мокротой
Дополнительные симптомы
Слезотечение, покраснение глаз, светобоязнь
Симптомы могут сохраняться до 10–14 дней
Длительность заболевания
5–7 дней
До 10–14 дней, без лечения возможны осложнения
Лечение ОРВИ и ОРЗ
Подход к лечению ОРВИ и бактериальных ОРЗ различается, поскольку возбудители у этих заболеваний разные. Основная ошибка, которую допускают многие пациенты, — прием антибиотиков при вирусной инфекции. Антибиотики действуют только на бактерии, а при ОРВИ они бесполезны и даже вредны, так как могут нарушить баланс микрофлоры и ослабить иммунитет.
Лечение ОРВИ
Основная задача — облегчить симптомы и помочь организму быстрее справиться с болезнью.
- Покой и обильное питье. Теплые напитки (чаи, морсы, отвары) помогают вывести токсины и облегчают симптомы интоксикации.
- Симптоматическая терапия. Жаропонижающие используются при температуре выше 38,5 °C.
- Орошение носа и горла. Промывание солевыми растворами и полоскания (с ромашкой, содой) уменьшают воспаление.
- Противовирусные препараты. Степень их эффективности все еще остается предметом дискуссий.
Лечение бактериального ОРЗ
Если болезнь вызвана бактериями, лечение будет отличаться.
- Антибиотики. Назначаются врачом только при подтвержденной бактериальной инфекции (при ангине, бронхите, пневмонии). В аптеках продаются по рецепту.
- Муколитики и отхаркивающие препараты. Помогают при влажном кашле с трудноотделяемой мокротой.
- Ингаляции и местные антисептики. Используются при ангинах и фарингитах для обеззараживания слизистой.
Если болезнь началась как ОРВИ, но на четвертый-пятый день симптомы ухудшились, появилась гнойная мокрота или высокая температура не снижается — это может свидетельствовать о бактериальном осложнении, и в таком случае требуется консультация врача. Поэтому, если вы переносите заболевание на ногах и до сих пор не обращались к врачу, в случае ухудшения состояния его следует посетить немедленно.
Возможные осложнения
ОРВИ при ослабленном иммунитете может привести к:
- бронхиту,
- синуситу,
- пневмонии,
- отиту.
ОРЗ бактериальной природы при отсутствии лечения может осложниться:
- ангиной с гнойными образованиями,
- ларингитом с потерей голоса,
- пневмонией,
- менингитом.
Профилактика: как снизить риск заболевания?
Хотя полностью исключить риск заражения невозможно, есть меры, которые помогут снизить вероятность заболеть ОРВИ или бактериальным ОРЗ.
Общие рекомендации
- Соблюдение гигиены: частое мытье рук, использование антисептиков.
- Проветривание помещений и увлажнение воздуха.
- Полноценный сон и правильное питание для укрепления иммунитета.
Специфическая профилактика
- Вакцинация против гриппа: снижает риск тяжелого течения.
- Прививки от пневмококка и гемофильной инфекции: помогают предотвратить бактериальные осложнения.
Чтобы избежать осложнений, при появлении симптомов необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.