Каждый год с началом похолодания миллионы людей сталкиваются с простудными заболеваниями. Врач в поликлинике может записать в карте пациента ОРВИ, а может — ОРЗ. Для непосвященных эти термины звучат как синонимы, но на самом деле это не так

Что такое ОРВИ и ОРЗ

ОРЗ (острое респираторное заболевание) — это общее название для всех инфекционных заболеваний дыхательных путей, которые протекают с воспалением слизистых оболочек носа, горла, бронхов и легких. Этот термин объединяет болезни вирусной, бактериальной и даже грибковой природы.

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это подгруппа ОРЗ, в которую входят только вирусные инфекции. К ним относятся грипп, парагрипп, аденовирусные и риновирусные инфекции, коронавирусы и другие заболевания, вызванные вирусами.

Таким образом, ОРВИ — это частный случай ОРЗ, но не наоборот. Бактериальные и грибковые инфекции тоже относятся к ОРЗ, но не являются ОРВИ.

Сегодня в медицине все чаще применяется более общий и современный термин для обозначения простудных заболеваний — ОРИ (острые респираторные инфекции). ОРЗ считают устаревшим обозначением группы заболеваний, сопровождающихся симптомами, характерными для простуды, и постепенно заменяют на ОРИ. Острые респираторные инфекции могут проявляться в различных формах, таких как ринит, фарингит, ларингит, тонзиллит, бронхит, бронхиолит и назофарингит.

Причины и возбудители заболеваний

ОРВИ вызываются исключительно вирусами. Их насчитывается более 200 видов, но основные группы таковы:

грипп — наиболее тяжелая вирусная инфекция с риском осложнений;

риновирусы — главные виновники сезонных простуд;

аденовирусы — часто вызывают не только насморк и кашель, но и воспаление глаз;

коронавирусы — до 2019 года рассматривались как легкие простуды, но после пандемии COVID-19 ситуация изменилась.

ОРЗ могут быть вызваны не только вирусами, но и бактериями. Чаще всего речь идет о следующих микроорганизмах:

стрептококки — вызывают ангину, скарлатину, фарингит, бронхит;

пневмококки — основная причина пневмонии и отита;

стафилококки — провоцируют осложнения в дыхательной системе.

Вирусные инфекции ослабляют иммунитет, создавая условия для размножения болезнетворных бактерий. Так, обычный грипп (ОРВИ) может привести к пневмонии, вызванной пневмококком (бактериальное ОРЗ).

Симптомы и различия

Хотя ОРЗ и ОРВИ имеют схожие проявления, есть несколько признаков, которые помогают различить вирусное и бактериальное происхождение болезни.

Общие симптомы для всех респираторных инфекций:

насморк или заложенность носа;

кашель (сухой или влажный);

боль или першение в горле;

головная боль и слабость;

повышение температуры;

озноб, ломота в теле.

Отличительные признаки ОРВИ:

Резкое начало болезни. Симптомы появляются быстро, буквально в течение нескольких часов.

Высокая температура (38–39 °C). При гриппе может подниматься до 40 °C.

Выраженная интоксикация: головная боль, сильная слабость, ломота в мышцах.

Прозрачные выделения из носа и обильное слезотечение.

Сухой, надсадный кашель, который со временем становится влажным.

Отличительные признаки бактериального ОРЗ:

Болезнь развивается медленно: сначала появляется легкое недомогание, затем нарастают симптомы.

Температура умеренная (37,5–38 °C) или повышается позже.

Выделения из носа и мокрота при кашле имеют желто-зеленый оттенок.

Боли в горле сильные, могут сопровождаться налетами (при ангине).

Продолжительное течение: без лечения симптомы сохраняются дольше 7–10 дней.

Вирусные инфекции часто проходят сами, без специфического лечения, тогда как бактериальные требуют назначения антибиотиков.

Как врач определяет — ОРВИ или бактериальное ОРЗ?

Врач ставит диагноз на основе осмотра, но иногда могут потребоваться и дополнительные исследования:

Общий анализ крови. Если лейкоциты повышены, а СОЭ значительно увеличена — вероятнее всего, речь идет о бактериальной инфекции. Если же преобладают лимфоциты — болезнь вирусная.

Мазок из горла. Помогает выявить возбудителя, особенно при подозрении на стрептококковую ангину.

ПЦР-тест. Используется для точного определения вируса (при подозрении на грипп или коронавирус).

Рентген или КТ легких. Назначают при подозрении на пневмонию.

Правильная диагностика помогает избежать ненужного приема антибиотиков при вирусных инфекциях и своевременно назначить лечение при бактериальных осложнениях.

Симптомы ОРЗ и ОРВИ: ключевые различия

Суммируем различия в таблице:

Параметр ОРВИ ОРЗ (бактериальная инфекция) Начало заболевания Резкое, с выраженной слабостью, головной болью и лихорадкой Постепенное развитие симптомов Температура Быстро поднимается до 38–39 °C и выше Умеренная (37,5–38 °C), держится дольше Насморк Почти сразу, заложенность носа, чихание Редко или появляется позже Боль в горле С первых дней, першение Усиливается, особенно при ангине Кашель Сухой, переходит во влажный Влажный, с обильной мокротой Дополнительные симптомы Слезотечение, покраснение глаз, светобоязнь Симптомы могут сохраняться до 10–14 дней Длительность заболевания 5–7 дней До 10–14 дней, без лечения возможны осложнения

Лечение ОРВИ и ОРЗ

Подход к лечению ОРВИ и бактериальных ОРЗ различается, поскольку возбудители у этих заболеваний разные. Основная ошибка, которую допускают многие пациенты, — прием антибиотиков при вирусной инфекции. Антибиотики действуют только на бактерии, а при ОРВИ они бесполезны и даже вредны, так как могут нарушить баланс микрофлоры и ослабить иммунитет.

Лечение ОРВИ

Основная задача — облегчить симптомы и помочь организму быстрее справиться с болезнью.

Покой и обильное питье. Теплые напитки (чаи, морсы, отвары) помогают вывести токсины и облегчают симптомы интоксикации.

Симптоматическая терапия. Жаропонижающие используются при температуре выше 38,5 °C.

Орошение носа и горла. Промывание солевыми растворами и полоскания (с ромашкой, содой) уменьшают воспаление.

Противовирусные препараты. Степень их эффективности все еще остается предметом дискуссий.

Лечение бактериального ОРЗ

Если болезнь вызвана бактериями, лечение будет отличаться.

Антибиотики. Назначаются врачом только при подтвержденной бактериальной инфекции (при ангине, бронхите, пневмонии). В аптеках продаются по рецепту.

Муколитики и отхаркивающие препараты. Помогают при влажном кашле с трудноотделяемой мокротой.

Ингаляции и местные антисептики. Используются при ангинах и фарингитах для обеззараживания слизистой.

Если болезнь началась как ОРВИ, но на четвертый-пятый день симптомы ухудшились, появилась гнойная мокрота или высокая температура не снижается — это может свидетельствовать о бактериальном осложнении, и в таком случае требуется консультация врача. Поэтому, если вы переносите заболевание на ногах и до сих пор не обращались к врачу, в случае ухудшения состояния его следует посетить немедленно.

Возможные осложнения

ОРВИ при ослабленном иммунитете может привести к:

бронхиту,

синуситу,

пневмонии,

отиту.

ОРЗ бактериальной природы при отсутствии лечения может осложниться:

ангиной с гнойными образованиями,

ларингитом с потерей голоса,

пневмонией,

менингитом.

Профилактика: как снизить риск заболевания?

Хотя полностью исключить риск заражения невозможно, есть меры, которые помогут снизить вероятность заболеть ОРВИ или бактериальным ОРЗ.

Общие рекомендации

Соблюдение гигиены: частое мытье рук, использование антисептиков.

Проветривание помещений и увлажнение воздуха.

Полноценный сон и правильное питание для укрепления иммунитета.

Специфическая профилактика

Вакцинация против гриппа: снижает риск тяжелого течения.

Прививки от пневмококка и гемофильной инфекции: помогают предотвратить бактериальные осложнения.

Чтобы избежать осложнений, при появлении симптомов необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.