Летом 2025 года жители европейской части России столкнулись с аномальной жарой. В такую погоду высок риск теплового и солнечного удара. Что это за состояние, какие симптомы указывают на него и как помочь пострадавшему — в материале ТАСС

как его определить и отразить

Что такое солнечный удар

Важно не путать солнечный удар с тепловым. Последний — это состояние перегрева всего тела. Оно возникает из-за длительного пребывания в местах с высокой температурой, повышенной влажностью и плохой вентиляцией — к примеру, в душном помещении или в общественном транспорте.

Солнечный удар — это разновидность теплового, только в нем перегревается не все тело, а ткани мозга. Это может случиться из-за долгого нахождения на солнце без головного убора.

Солнечный удар чаще возникает у детей, подростков, пожилых, а также людей с недостаточным или избыточным весом, светлыми волосами, сахарным диабетом. Еще в зоне риска находятся те, кто принимает антидепрессанты.

Какие симптомы указывают на солнечный удар

Симптомы солнечного удара будут отличаться в зависимости от уровня его тяжести. Врачи выделяют три степени:

легкая — сопровождается повышенным потоотделением, покраснением кожи, головной болью, жаждой, тошнотой, слабостью, головокружением и одышкой;

средняя — симптомы усиливаются, температура тела повышается до 39 °C, возникает предобморочное состояние, нарушается координация движений, появляется шум в ушах и носовое кровотечение;

тяжелая — температура тела достигает 40–41 °C, кожа становится бледной, человек теряет сознание, начинает бредить или видеть галлюцинации.

Симптомы могут появиться не сразу, а спустя 6–10 часов после пребывания на солнце.

При несвоевременно оказанной помощи или неправильном лечении солнечный удар может привести к осложнениям. Среди них — падение артериального давления, острая печеночная и почечная недостаточность, отек легких, нарушение свертываемости крови, обморок. В худшем случае возможен летальный исход.

Как оказать помощь при солнечном ударе

При появлении симптомов солнечного удара нужно облегчить состояние и предотвратить осложнения — так вы можете помочь и себе, и другим.

Если пострадавший человек в сознании:

уведите его в тень или прохладное место; ослабьте или расстегните на нем одежду, чтобы облегчить дыхание; предложите ему попить: лучше всего подойдут негазированная минеральная вода, вода с лимонным или лаймовым соком, клюквенный морс; при тошноте — слабый мятный чай, при рвоте — раствор регидрона или солевой раствор (одна чайная ложка соли на стакан охлажденной воды). Следите, чтобы человек пил маленькими глотками — так организм не перегрузится.

То же самое следует предпринять, если вы сами чувствуете симптомы, но рядом никого нет.

Если человек близок к обмороку или находится без сознания:

уложите пострадавшего на спину так, чтобы ноги были приподняты; подложите под голову свернутую одежду или полотенце; наложите на лоб или грудь ткань, смоченную прохладной водой; поднесите к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом; если человек в течение 3–4 минут не приходит в сознание, поверните его на бок, чтобы предотвратить удушье в случае рвоты или западания языка.

Если солнечный удар у вас или пострадавшего средней или тяжелой степени, нужно вызвать скорую помощь.

Что нельзя делать при оказании первой помощи

При оказании первой помощи нельзя резко охлаждать человека — прикладывать лед, обливать холодной водой или сажать под мощный кондиционер. Это может вызвать ожог, спазм сосудов и остановку сердца. Температуру тела нужно снижать постепенно.

Не следует давать жаропонижающие препараты — при солнечном ударе они неэффективны и могут даже навредить. Не рекомендуется давать алкоголь, кофе, крепкий чай, сладкие и газированные напитки или сигареты — все это усиливает обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.