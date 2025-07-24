Спикерами на мероприятии выступят губернаторы округа, участники СВО, эксперты в образовании, культуре и науке, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Большая делегация из Донбасса и Новороссии приедет в Тюмень на форум уральской молодежи "Утро", который пройдет в этом году с 24 по 29 сентября. Всего на участие в форуме заявки подали почти 4 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

"Принять участие могут жители всех регионов России. Сейчас уже подано порядка четырех тыс. заявок. В этом году на УТРО ждем большую делегацию Донбасса и Новороссии", - написал он.

Жога объявил также, что срок приема заявок на участие продлен еще почти на неделю - до 30 июля.

Основная тема форума в этом году - "Молодые профессионалы России". Каждый регион УрФО готовит тематические площадки от изучения IT-инструментов и практик наставничества до профориентации и карьерного роста молодого поколения, спикерами выступят губернаторы округа, участники спецоперации, эксперты в образовании, культуре и науке. В прошлом году форум проходил в Екатеринбурге.