Уже идут работы по восстановлению, сообщил глава города Волжского Игорь Воронин

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Школа №15 города-спутника Волгограда - Волжского, пострадавшая от штормового ветра в ночь на четверг, будет полностью восстановлена к началу нового учебного года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Волжского Игорь Воронин.

Грозовой фронт и штормовой ветер обрушились вечером на регион, что привело к нарушениям электроснабжения из-за повреждений опор ЛЭП и водоснабжения. Стихия, в частности, причинила ущерб инфраструктуре города Волжского.

"Наиболее пострадала школа №15, в частности, крыша над спортзалом и пищеблоком пришла в негодность, плюс перекрытия между чердаком и первым этажом пострадали. <…> Уже включились в работу. Задачи другой нет - к первому сентября дети должны пойти в школу", - сказал Воронин журналистам в видео, размещенном в Telegram-канале.

Мэр отметил, что шторм стал серьезным вызовом для города, однако власти предпринимают все усилия, чтобы максимально быстро минимизировать его последствия. В частности, благодаря слаженным действиям городских коммунальных служб, оперативному взаимодействию с областной администрацией и компанией "Россети" электроснабжение водозабора было восстановлено в кратчайшие сроки. На утро четверга подача воды в домах горожан полностью нормализована.

"Для предотвращения подобных ситуаций в будущем создана рабочая группа по организации резервной системы энергопитания", - добавил Воронин.

Ранее сообщалось, что вопросы восстановления работы систем жизнеобеспечения и ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений на территории региона были рассмотрены оперштабом под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Благодаря оперативным действиям всех подразделений и служб работа систем жизнеобеспечения в целом восстановлена, пострадавших нет. Продолжаются мероприятия в отдельных населенных пунктах.