В некоторых регионах УрФО такая погода сохранится 25 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ливня и грозы продлили на 25 июля в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных Гидрометцентрах и ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 25 июля в Свердловской области сохранится непогода: ожидаются сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, ветер до 20 м/с", - говорится в сообщении уральского Гидрометцентра.

В Челябинской области - сильные дожди, грозы, ветер до 19 м/с. В Тюменской и Курганской областях - ливень, грозы, возможен град, порывы ветра до 21 м/с. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах прогнозируют сильный дождь, местами гроза, ветер до 26 м/с.

Региональные ГУ МЧС РФ рекомендуют закрывать окна и двери, владельцам частных домов - очистить стоки ливневой канализацию от мусора, обходить рекламные щиты и шаткие строения, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге, не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок и отдыха на природе.