Хищница попала в центр реабилитации в четыре месяца и уже была полностью ориентирована на человека, поэтому оказалось невозможно переселить ее в дикий лес, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края

ПЕРМЬ, 24 июля. /ТАСС/. Шестимесячная медведица Мика, спасенная в Приморье, стала новым обитателем Пермского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Передача хищницы состоялась при содействии Министерства природных ресурсов Пермского края в связи с наличием подходящих условий содержания и опыта работы с крупными хищниками", - сообщили в правительстве региона.

По данным ведомства, медведица Мика попала в центр реабилитации в возрасте четырех месяцев и уже была полностью ориентирована на человека. Поэтому оказалось невозможно переселить ее в дикий лес. Так по соглашению министерства природных ресурсов Прикамья и "Центра реабилитации "Амурский тигр" медвежонка решили передать в Пермский зоопарк для сохранения вида и дальнейшего размножения.

Сейчас Мика находится на карантине на территории нового Пермского зоопарка под наблюдением ветеринаров и адаптируется. Посетители смогут увидеть медведицу после открытия зоопарка в микрорайоне Нагорный.

Пермский зоопарк 13 июля завершил работу на старой площадке в центре Перми на месте бывшего архиерейского кладбища при Спасо-Преображенском кафедральном соборе, чтобы окончательно переехать на новую территорию в Индустриальном районе.

Новый зоопарк в Перми начали строить в мае 2017 года. Предполагалось, что его открытие для посетителей состоится в 2023 году к 300-летию Перми. Однако в юбилейный год в новые вольеры зоопарка переехали только 300 первых животных из всей коллекции. Новый зоопарк будет полноценным природно-ландшафтным парком площадью 26 га. На территории будут функционировать пять вольерных комплексов: "Лесная мозаика", "Обитатели гор", "Полярный мир", "Африканская саванна", "Тропический рай и страна обезьян". На сегодняшний день в зоопарке содержатся более 200 видов животных.