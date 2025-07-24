Пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону сообщила, что заведение не будет работать в течение 90 суток

ОРЕНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Суд остановил на 90 суток работу общепита "Лососнем" в Оренбурге после случаев заболевания посетителей острой кишечной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Решением суда Ленинского района города Оренбурга деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуги общественного питания, в том числе приготовлению пищи, ее хранению и реализации населению в предприятии общественного питания "Доставка вкусной еды "Лососнем" приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Роспотребнадзор поступила информация о регистрации двух извещений о случаях острой кишечной инфекции у жителей Оренбурга. Они связаны с употреблением продукции предприятия, добавили в управлении.

В ходе внеплановой выездной проверки были установлены нарушения санитарного законодательства РФ. В частности, на продукции не было маркировки, у персонала отсутствовали медкнижки с отметками о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения. Также в заведении не соблюдали сроки годности пищевой продукции.