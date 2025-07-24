График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 26-28 июля

Меры связаны с проведением работ по переключению 1 главного пути на новую ось на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском Московской железной дороги (МЖД) направлениях изменится 26-28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Это связано с проведением работ по переключению 1 главного пути на новую ось на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная. На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино проследует от и до Курского вокзала, станции Красный Балтиец. Интервал частично увеличен до 40 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Курском направлении большая часть поездов выведена из расписания. Электропоезда со стороны Подольска преимущественно будут курсировать укороченными маршрутами от и до Царицыно, Покровского, Курьяново, Москвы-Товарной.

"Интервал на участке Курский вокзал - Курьяново увеличен до 2,5 часов, Курьяново - Царицыно - до 1,5 часа, Царицыно - Подольск - до 30 минут. Просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять актуальную информацию на сайте ЦППК", - добавили в министерстве.