Более 60% опрошенных немцев считают, что уровень жизни в ФРГ снизился за 10 лет

Почти четверть опрошенных уверены, что правительству следует проделать большую работу по борьбе с экономическим кризисом

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Более 60% жителей Германии полагают, что уровень жизни в ФРГ снизился за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 60,4% респондентов высказали мнение, что в настоящее время жизнь в Германии стала хуже, чем 10 лет назад. При этом 28% отметили, что не заметили никаких изменений по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Только 8,1% опрошенных указали, что условия жизни стали лучше.

Тем не менее большинство респондентов утверждают, что им нравится жить в Германии. Около 25% подчеркнули, что им очень нравится жить в ФРГ, еще 46% пояснили, что им нравится в определенной степени. В то же время 20% сказали, что испытывают некоторое нежелание жить в Германии, 6% заявили о полном нежелании.

На вопрос о том, в какой сфере правительству ФРГ еще предстоит проделать больше всего работы, почти 24% респондентов назвали борьбу с экономическим кризисом. В то же время 22% респондентов считают, что первостепенной задачей властей является решение проблем, связанных с миграцией, 17% - реформирование социальной системы, 13% назвали защиту климата.

Опрос проводился с 18 по 21 июля. В нем принял участие 1 001 человек.