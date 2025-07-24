Врачам осталось удалить 20% рубцовой ткани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Американка Луна Феннер, которой в 2021 году врачи Краснодара удалили крупное новообразование на лице, завершила второй этап лечения в Петербурге. Врачам осталось удалить 20% рубцовой ткани, сообщила журналистам пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова.

"Мы уже заместили 80% площади поверхности рубца здоровой кожей, осталось у нас где-то 20% рубцов, если говорить относительно той площади, которая была изначально. Сейчас вы видите, что у Луны уже здоровая кожа на лбу, на щечках, на веке, на носике. <…> Остались небольшие фрагменты рубцовой ткани с пигментацией, поэтому мы говорим о том, что опасность для ребенка еще не миновала, потому что вся основная пигментация рубцов у нее в центральной зоне лица. Нужно, конечно, продолжать лечение", - сказала она.

По словам пластического хирурга, в ближайшее время девочке снимут послеоперационные швы, и 29 июля Луна вместе со своими родителями улетит в США. Через год она вернется на третий этап лечения, во время которого специалисты удалят оставшиеся два фрагмента рубцовой ткани возле носа и восстановят второе веко.

"Когда Луна посмотрела на себя в зеркало, то она заплакала - это было очень эмоционально. Ей очень нравится ее новая кожа, и она считает ее очень красивой", - поделилась впечатлениями мама девочки Кэрол Феннер, отметив, что Луне очень нравится Петербург, и что она не хочет уезжать.

Луна прилетела на второй этап лечения в Петербург в начале мая. Сначала девочке установили три тканевых экспандера для растяжения здоровой кожи и выполнения пластики. 7 июля ей на центральной зоне лица выполнили ключевую операцию, которая продлилась почти шесть часов.

Как рассказала Филиппова, история лечения Луны в Петербурге стала вдохновляющей и для другой семьи из США. В 2025 году вместе с Луной прилетела для проведения операции Деми с похожим невусом на лице. Ей также были установлены тканевые экспандеры и выполнена пластика. Девочки поддерживали друг друга на всех этапах лечения.

О Феннер

В сентябре 2019 года Кэрол Феннер с дочкой Луной, которой тогда не было еще и года, впервые прилетели из Майами в Краснодар. У ребенка на родине диагностировали невус (родимое пятно, представляющее повышенный риск развития злокачественного образования). В 2021 году врачи провели операционное лечение.

В апреле 2024 года девочка впервые прилетела в Петербург для удаления рубцов и восстановления век. Лечение врачи разделили на несколько этапов, оно может занять 2,5-3 года. На первом этапе Луна перенесла две операции - сначала ей имплантировали тканевые экспандеры для растяжения кожи, а через пару месяцев выполнили пластику на периферических отделах лица образовавшимися избытками кожи. На втором этапе лечения, который прошел в 2025 году, выполнили аналогичные операции, но на центральной зоне лица. Всего девочке нужно для лечения четыре этапа.

Через год ребенку удалят оставшиеся небольшие рубцы у носа, а на последнем этапе выполнят окончательную эстетическую коррекцию - восстановление бровей и линии роста волос, лазерную шлифовку рубцов.