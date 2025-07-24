В Москве около 220 тыс. участников программы реновации переехали либо начали переезд

Летом 2025 года к переселению в новые квартиры по программе реновации одновременно приступили порядка 10 тыс. москвичей, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 220 тыс. участников программы реновации в Москве находятся в процессе переезда в новые квартиры либо завершили его. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Темпы растут: летом к переселению в новые квартиры по программе реновации одновременно приступили порядка 10 тыс. москвичей. Всего с начала реализации программы переехали или находятся в процессе переселения около 220 тыс. жителей", - написал мэр.

Он отметил, что когда-то застройка Москвы пятиэтажными домами начиналась с Черемушек. И сейчас здесь предстоит выполнить большой объем работ - расселить 119 домов. Уже введено и передано под заселение шесть новостроек, в работе находится еще 15.

"Один из жилых комплексов, переданных под заселение летом, находится на улице Гарибальди. Он расположен недалеко от станции метро "Новые Черемушки". Рядом Воронцовский парк, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и кафе. Квартиры - с улучшенной отделкой. Есть оборудованные для проживания людей с инвалидностью: увеличена ширина коридоров и дверных проемов, предусмотрены специальные поручни", - добавил Собянин.

По его словам, комплекс оснащен системой контроля и учета потребления энергоресурсов, это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и размеры коммунальных платежей. У дома обустроены детская и спортивная площадки, пространство для тихого отдыха.

"Ведем в Черемушках и большие работы по благоустройству. Сейчас в работе Профсоюзная улица. Также будут обновлены улица Академика Полякова и порядка 30 дворов", - заверил мэр.