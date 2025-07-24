По словам Алексея Текслера, регион демонстрирует высокие показатели в сфере цифровизации, активно внедряет ИИ-решения в госуправлении и поддерживает научные исследования в этой области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Совет по искусственному интеллекту (ИИ) начал работать в Челябинской области. Он создан по инициативе губернатора региона Алексея Текслера, который возглавил новую структуру, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Возглавивший Совет по искусственному интеллекту губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал, что регион демонстрирует высокие показатели в сфере цифровизации, <…> активно внедряет ИИ-решения в госуправлении (14 внедренных решений) и поддерживает научные исследования в этой области (12 поддержанных проектов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая структура будет функционировать в целях развития сферы искусственного интеллекта в регионе. На первом заседании, состоявшемся сегодня, Текслер подчеркнул, что регион готов к участию в пилотных проектах Минцифры России по работе с федеральными сервисами с искусственным интеллектом. По его словам, область имеет сильные стартовые позиции и хорошие перспективы, чтобы обеспечить для себя лидерские позиции в этой сфере.