Награды переданы семье рядового Марата Хидирова из села Рубас и семье старшего сержанта Хидирнеби Хинабиева из села Чинар, сообщили в пресс-службе районной администрации

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Дербентского района Мавсум Рагимов передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел церемонию вручения государственных наград - орденов Мужества - родственникам двух военнослужащих, отдавших свои жизни в ходе СВО",- говорится в сообщении.

Уточняется, что награды переданы семье рядового Марата Хидирова из села Рубас и семье старшего сержанта Хидирнеби Хинабиева из села Чинар.