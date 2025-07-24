В Липецкой области среднемесячная номинальная зарплата достигла 71,8 тыс. рублей

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что темпы роста этого показателя по сравнению с январем - апрелем 2024 года составили 117,6%

ЛИПЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Среднемесячная номинальная зарплата в Липецкой области по данным за период с январь по апрель 2025 года составила 71,8 тыс. рублей. Темп роста данного показателя - 117,6% к аналогичному периоду 2024 года, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов по итогам заседания рабочей группы по борьбе с нелегальной занятостью в области.

"Легализация трудовых отношений и рост доходов граждан - ключевые приоритеты. По данным за январь - апрель 2025 года, среднемесячная номинальная зарплата в регионе составила 71,8 тыс. рублей, что выводит Липецкую область на 4 место в ЦФО по темпам роста (117,6% к аналогичному периоду 2024 года, когда данный показатель составил 61 тыс. рублей)", - сказал Артамонов.

По его словам, стабильный рост зарплат отмечается в Липецке, Грязинском и Тербунском районах, а также Липецком округе. "При этом, Воловский и Измалковский округа отстают по темпам. Мы видим позитивные результаты в ряде отраслей и территорий, но там, где зарплаты остаются низкими, необходимо усилить работу", - добавил Артамонов.

Губернатор отметил, что Липецкая область участвует в пилотном проекте Минтруда РФ, направленном на совершенствование методик борьбы с нелегальной занятостью. В частности, в регионе проводятся информационные кампании, профилактические рейды, сверка данных Социального фонда и ФНС.

Помимо этого, в области реализуются проекты по легализации занятости в частных охранных организациях, в сфере строительства и услуг, а также в маркетплейсах и нотариате, сообщил губернатор, отметив, что с начала года проведено 859 выездов, в результате которых 5 тыс. 348 человек официально трудоустроены.

"Работа ведется адресно: заслушано 2,8 тыс. работодателей, проработано 13,5 тыс. случаев. Поручил профильным ведомствам совместно с силовыми структурами активнее работать с предприятиями области в целях сокращения теневого сектора и обеспечения достойных условий труда и стабильного дохода жителей", - сказал Артамонов.