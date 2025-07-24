В Амурской области восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Из-за грозового фронта было повреждено оборудование подстанций и ЛЭП

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Передача электроэнергии восстановлена в Белогорском районе Амурской области после прохождения грозового фронта. Об этом говорится в сообщении филиала ПАО "Россети" - магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока).

"Специалисты МЭС Востока совместно с организациями отрасли и экстренными службами восстановили передачу электроэнергии по магистральным объектам в Белогорском районе Амурской области, которая ранее была прервана в результате прохождения грозового фронта с ураганным ветром порывами до 42 м/с", - отмечается в сообщении.

По данным компании, стихия привела к повреждению оборудования подстанций и ЛЭП сорванными элементами конструкций и иными сторонними предметами. Устранение последствий непогоды продолжается. Электроснабжение потребителей, в том числе в Белогорске, будет восстанавливаться по мере завершения необходимых мероприятий в распределительных сетях смежной организации - АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (АО "ДРСК").