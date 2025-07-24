Инструмент AI Overviews дает краткую справку на вопрос пользователя в поисковом сервисе

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Функция AI Overviews ("Обзор от ИИ") в поисковике Google, которая при помощи искусственного интеллекта генерирует краткий ответ на запрос пользователя, может значительно снижать трафик для новостных изданий. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование аналитической компании Authoritas.

Google внедрил инструмент AI Overviews в мае 2025 года на фоне того, что пользователи все чаще обращаются к чат-ботам для поиска информации. В ответ на развернутые запросы он выдает краткую обобщающую справку, используя доступную в сети информацию и сразу предоставляя ссылки на источники.

До введения этой функции Google выдавал список сайтов, которые соответствовали запросу, и пользователи заходили на них для самостоятельного поиска ответа. Теперь, утверждают в Authoritas, пользователи, видя развернутый краткий ответ, реже проходят по предоставляемым Google ссылкам, что снижает трафик сайтов, откуда получена искомая информация. По оценкам аналитиков компании, некоторые новостные сайты могут терять до 80% пользователей. Кроме того, AI Overviews склонен давать больше ссылок на ролики видеохостинга YouTube, который принадлежит Alphabet, владельцу Google.

По данным газеты, несколько некоммерческих организаций пожаловались на использование Google функции ИИ-обзоров в британское управление по защите конкуренции. Исследование Authoritas приобщено к этой жалобе. Схожие данные ранее приводил журнал Economist со ссылкой на компанию Similarweb. По ее оценкам, число переходов из поисковика Google на сайты новостных изданий снизилось на 56-69% после внедрения AI Overviews.