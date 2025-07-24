Адвокат компании настаивал на необходимости квалификации действий двух фигурантов по статье за вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи признали законным решение о переквалификации обвинения на самоуправство фигурантам уголовного дела о попытке захвата Усачевского рынка в Москве в 2016 году и вымогательстве у его руководства $40 млн. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Принятые следователем решения являются законными, обоснованными и основаны на материалах уголовного дела, в связи с чем рассматриваемая жалоба удовлетворению не подлежит", - говорится в документах.

В своей жалобе адвокат, действующий в интересах ООО "Усачевский рынок", настаивал на необходимости квалификации действий двух фигурантов по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), так как дело в отношении них было ранее переквалифицировано на самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК РФ), а их уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям за истечением сроков давности.

В начале 2016 года следствием было установлено, что предприниматель Денис Журавлев нанял не менее 40 человек, которые 18 января 2016 года предприняли попытку захвата Усачевского рынка, частично принадлежащего Михаилу Горяинову. Следствие тогда посчитало, что основатель сети магазинов "Пятерочка" Андрей Рогачев также прибыл на рынок и потребовал 40 млн долларов, однако попытку захвата рынка пресекли полицейские. Журавлев и Рогачев тогда скрылись от правоохранительных органов. Изначально действия организаторов вооруженного захвата были квалифицированы следствием как вымогательство (ст. 163 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). В феврале 2021 года сотрудники полиции задержали Журавлева, он дал признательные показания. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, он мог действовать по указанию Рогачева (в 2022 году его сняли с международного розыска). Потерпевшей стороной по этому делу признали бывшего партнера Рогачева Михаила Горяинова, у которого, по версии следователей, конце октября 2015 года стали вымогать долю в бизнесе.

Позднее дело у полицейских было изъято и передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет РФ. Представители потерпевшей стороны в свою очередь не согласились с решением следователей о смягчении квалификации по делу и обжаловали его в суде, а также направили соответствующие заявления в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ о возобновлении уголовного дела в отношении освобожденных от ответственности бизнесменов.

Вместе с тем надзорное ведомство в третий раз направило в прокуратуру Москвы жалобу потерпевших, в которой просит тщательно изучить все ее доводы и организовать проверку законности действий правоохранительных органов об отказе вновь открыть уголовное дело.