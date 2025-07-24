По словам губернатора, в городе 70% общественного транспорта использует экологически чистое топливо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Петербург превысил показатель "Качество окружающей среды" на 14%. Это выше планового значения, установленного указом президента РФ Владимира Путина не только на этот год, но и на перспективу до 2030 года, сообщила пресс-служба Смольного.

"Экологическая политика правительства такого крупного мегаполиса, как Санкт-Петербург, предусматривает много направлений. От результатов нашей работы по охране окружающей среды зависит комфорт и безопасность жителей города", - сказал губернатор города Александр Беглов на заседании Экологического совета.

Показатель служит важным инструментом для мониторинга прогресса в области охраны окружающей среды, повышения качества жизни горожан и реализации национальной экологической политики. Он предполагает учет коэффициентов загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов, качества работы с отходами и ликвидации несанкционированных свалок отходов, коэффициента сохранения лесного потенциала.

Губернатор подчеркнул, что 70% общественного транспорта сегодня использует экологически чистое топливо - это самый высокий уровень в России. Завершается разработка концепции по обновлению водного транспорта с переходом на экологически чистые виды топлива. Все городские котельные уже переведены на природный газ и электричество.

До 2030 года в Петербурге планируется создать сеть из порядка 1 тыс. зарядных станций для электромобилей, провести оптимизацию использования газонаполнительных мощностей, внедрить технологии мониторинга воздуха и воды с применением искусственного интеллекта для повышения точности измерений.

Важный компенсационный механизм - программа по увеличению количества зеленых насаждений. Предусмотрено увеличение их площади до 30% городской территории и создание масштабного лесопаркового пояса площадью 174 тыс. га.

Все эти меры позволят к 2030 году сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дополнительно примерно на 20 тыс. тонн.

План мероприятий по улучшению качества воды включает строительство и реконструкцию канализационных сетей для сокращения сброса загрязненных стоков, а также мероприятия по поддержанию экологического состояния водных объектов.

Также Петербург активизировал борьбу с несанкционированными свалками отходов и работает над предупреждением их появления. Если в 2019 году в городе было зафиксировано 356 свалок, то к концу 2025 года их количество будет сокращено более чем в 10 раз - до 29.