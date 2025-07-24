Дом Москвы в Сухуме передал двум районам Абхазии более 1 тыс. экземпляров книг

Акция состоялась при финансовой поддержке правительства и департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы

СУХУМ, 24 июля. /ТАСС/. Дом Москвы в Сухуме передал в дар библиотекам городов Гагра и Гудаута более одной тысячи экземпляров книг. Об этом сообщила пресс-служба Дома Москвы.

"Более одной тысячи экземпляров книг передал Дом Москвы центральной библиотечной системе городов Гагра и Гудаута. На мероприятии были продемонстрированы образцы книг, предоставленные издательством "Белый город" (город Москва). Всего в 2025 году в Абхазию было передано 1104 экземпляров книг на сумму 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция состоялась при финансовой поддержке правительства Москвы и департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы.