Также вещание появится в нескольких крупных городах России, сообщил директор радиостанции Роман Торгашин

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Радио "Вера" запустит вещание на территории Новороссии, Луганска и в нескольких крупных городах России до конца 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал директор радио "Вера" Роман Торгашин.

"Мы также появились с новыми станциями в Новороссии и Донбассе, в Донецке мы вещаем с 2014 года, в Мелитополе, Бердянске, Геническе, Мариуполе совсем недавно включились и еще предстоит включиться в Токмаке, Волновахе, Луганске", - сообщил Торгашин.

По его словам, вещание в 2025 году также появится в нескольких крупных городах России. "Также в этом году планируем запустить из крупных городов - Воронеж, Чебоксары, Сургут - мы получили право вещания, в течение года его запустим", - добавил спикер.